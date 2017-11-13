移民署前組長施明德涉賄 入出境資訊系統恐爆漏洞

內政部資訊中心、移民署爆發資訊採購弊案，台北地檢署13日會同廉政署動員上百人搜索，晚間陸續移送多人至北檢複訊。（記者羅沛德攝）

2017-11-13 19:26

首次上稿 18:03

更新時間 19:26

〔記者錢利忠／台北報導〕內政部資訊中心爆發資訊採購弊案，台北地檢署今會同廉政署，兵分41路、動員上百人，搜索內政部資訊中心、移民署及相關人住處，以被告身分約談資訊中心主任施明德、投標廠商等17人，證人24人，合計約談41人，全案朝違反貪污治罪條例、政府採購法等方向偵辦。

檢廉調查，施明德曾任職移民署資訊組組長，98年至106年間，有關內政部及移民署相關的入出境資訊系統，至少有7件標案涉弊，標案金額達上千萬元，因入出境資訊系統恐涉及民眾的個資，相關標案涉弊，民眾個資恐不設防。

檢廉查出，施明德涉嫌與10多家廠商有不當往來，涉嫌接受廠商賄絡，洩漏招標案資訊給廠商，使廠商得以圍標內政部資訊中心及移民署相關資訊採購標案。

諷刺的是，今年1月16日移民署10周年署慶，當天內部部長葉俊榮還頒發感謝狀給內政部資訊中心施明德，感謝他在擔任移民署資訊組組長期間的貢獻，未料，施明德竟早在98年間即開始涉及弊端。

100年至104年，內政部資訊中心規劃開發38項子系統，其中也疑似涉及弊端；內政部資訊中心75年間由原地政資料中心改制成立，負責行政業務資訊化及辦公室自動化作業，先後研訂6期內政資訊系統5年發展推動計畫綱要，至100年5月底完成349項子系統。