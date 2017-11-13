瞎扯抽菸尾隨國中女生3度露鳥 法官判暴露狂有罪

2017-11-13 16:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子有2次妨害風化前科，今年1月台中市北屯區尾隨穿制服徒步返家的女國中生小芳，在巷弄內3度靠近小芳「露鳥」，嚇得小芳跑回家躲避；法院審理時，他辯稱邊騎車邊抽菸，躲避警方取締而在巷弄內徘徊，並無猥褻之舉，法官卻認為，監視器顯示他在巷弄內並未抽菸，更可疑的是，單純買麵粉，何需繞路至少500公尺，台中高分院依公然猥褻罪判處徒刑6月，可易科罰金，全案判決確定。

判決書指出，楊姓男子今年1月10日傍晚5時許，騎機車戴安全帽，在北屯區后庄路1046巷內尾隨國中女學生小芳（化名），沿四平路387巷到四平路417巷，在巷弄內3度靠近小芳，拉開褲子拉鍊「露鳥」，飽受驚嚇的小芳跑回住處躲避，警方依路口監視器調閱車牌，將楊男法辦。

台中地院審理時，小芳指證猥褻男就是楊男，他全盤否認，台中地院依公然猥褻罪判處他6月徒刑，可易科罰金18萬元；楊男不服上訴二審，他不否認監視器畫面拍到他在巷弄內徘徊，但堅持沒有猥褻之舉，監視器並未拍到「露鳥」等猥褻畫面，他還拿出一張有日期、但無購買時間的統一發票，宣稱當時去北屯區昌平路的商店買麵粉，一邊騎機車一邊抽菸，為了躲避警察取締，才會鑽入巷弄內徘徊。

不過，二審法官認為依楊男住址比對地圖，要買麵粉，只需要從東而西，走北屯區松竹路經昌平路即可抵達，何必繞到商店西方約500公尺外的后庄路1046巷？還在巷弄內徘徊逗留5分鐘之久？另外，監視畫面又顯示，他在巷弄內嘴巴與手上都沒有香菸，顯示他說謊，駁回上訴，維持6月徒刑確定，不能再上訴。