台日聯手破走私480kg安毒 日警察廳專程致謝

台日警方聯手查獲茨城縣480公斤安毒走私案。（記者姚岳宏翻攝）

2017-11-13 16:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局掌握運毒集團走私到日本情資，今年8月協助日本警方成功攔截480公斤安非他命毒品，為歷來台日合作查獲最大量，這批安毒如流入日本市面，端末市價高達新台幣80億元，本月初日本警察廳特地派員來台致頒感謝狀。

今年4月間，我刑事局掌握情資，將有不明船隻會把毒品丟包到茨城縣外公海，利用「海上接貨」交由日本漁船運至日本境內，日本警方根據此重大毒品走私情資，歷經5個月追查，掌握精確經緯度，8月22日於茨城縣常陸那珂市（HITACHINAKA CITY）港口附近，發現有漁船下貨交由接應貨車運走。

日本警方在10公里外攔下貨車，搜出以白米包裝掩護的480公斤安毒，逮捕2名日籍運毒犯嫌，後陸續在港口附近查獲1名日籍、2名香港籍及1名荷蘭籍共犯，據指出，日本安非他命末端價每公克1萬6千元，暴利驚人，背後疑有台籍毒販及日本住吉會分子涉入，目前兩國警方正積極追查毒品上游。

刑事局表示，此次查獲安非他命數量是台、日執法機關合作史上數量第1，日本史上第4；日本警察廳為了感謝刑事局提供情資，特派員來台贈送感謝狀，並為日後持續合作的毒品案件進行工作會談。