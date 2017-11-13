江欽良涉詐貸案 草屯農會：謠言中傷有意提告

草屯農會總幹事蕭忠郁（右）宣讀農會聲明。

2017-11-13 15:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小潘潘的丈夫、南投聞人江欽良涉向草屯農會詐貸案風波未息，耳語太多讓草屯鎮農會跳出來公開說明，指江貸5.8億元，共18家農會聯貸，提供實足擔保品和正常繳息，亂放耳語或名嘴不實中傷，保留法律追訴權。

江欽良涉作貸案上月26日遭南投檢方偵辦，並以千萬元交保，江欽良在本月1日按鈴申告控刑事局中打後，草屯鎮農會今天首次大動作開記者會，指江欽良提供的土地資產估算約15.5億元，貸款金額是5.8億元，其中1.5億元由草屯鎮農會承作，其餘是17家農會共同承貸，草屯農會承貸佔26.17%，全國農業金庫台中分行佔20%，其他各農會承貸趴數都在個位數。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁說，草屯鎮農會正會員有擔保品一次限額3億元，每一筆貸款都要實足擔保，且農委會農業金融局都要審核，絕無不法情事發生。若再有不實耳語或中傷，不排除提告。

農會理事長陳文忠則加碼爆料，指清查農會以前貸款，在民國83年、90 年、93年各有1500萬到 2700萬元不等貸款，後因欠息卻因營業複雜等背景而無法拍賣，讓農會蒙受損失，這些資料會交給南投檢調進行調查。