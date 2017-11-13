台灣第一隻獅虎滿7歲 「阿彪」瘸腿模樣令人心酸

已經7歲的阿彪正值壯年，但因為先天基因缺陷的關係，身體有許多問題，苟延殘喘地活著。（圖擷取自民視新聞台）

2017-11-13 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕2010年台南縣世界蛇王教育農場違反法律，自行人工繁殖俗稱「彪」的獅虎，當時產下三隻小彪僅有一隻存活下來；將牠命名為「阿彪」，現在7歲的阿彪正值壯年，但因為先天基因缺陷的關係，身體有許多問題，苟延殘喘地活著。

根據《民視新聞台》報導，阿彪因為是異種繁殖，身體狀況有許多問題，包括脊椎呈現S型、髖關節發育不全，走路相當地吃力，屏科大照養員郭佳雯表示，「我們會幫牠在肉上面灑上葡萄糖胺、維生素等，確保他有吃到這些營養成分」，郭佳雯還提到阿彪可愛的一面，「阿彪會跟我們玩躲貓貓，有時候我們會故意躲起來，牠就會來找我們。」

根據《蘋果日報》報導，今年8月底，阿彪在屏科大的收容中心過7歲的生日，照養員還準備肉食拼盤給牠當作生日蛋糕，但是身體脊椎呈現S型彎曲的阿彪，左後腳不方便行動，啣著肉塊的可憐模樣，令人感到心酸。

阿彪因為是異種繁殖，身體狀況有許多問題，包括脊椎呈現S型、髖關節發育不全，走路相當地吃力。（圖擷取自民視新聞台）

屏科大照養員郭佳雯表示，「我們會幫牠在肉上面灑上葡萄糖胺、維生素等，確保他有吃到這些營養成分。」（圖擷取自民視新聞台）