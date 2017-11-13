制式勤教不說教 中市5分局改心血管急症救護

台中市第五分局商請吳肇鑫醫生為員警講授「心血管急症之預防與正確處理」。（記者許國楨翻攝）

2017-11-13 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕警察勤務繁瑣工作壓力大，為此台中市第五分局長盧廷彰有別以往「政令宣導」制式勤教，商請童綜合醫院急診中心急診部主任吳肇鑫醫生利用聯合勤教時間為員警講授「心血管急症之預防與正確處理」，希望讓員警照顧好身體，有了健康身心才能有效提升工作品質，更讓家人心安。

盧廷彰說，吳醫師除了醫學專長外，投身法學領域進修並擁有東海大學法律研究所碩、博士，為了強化民眾能在發現病患時勇於協助緊急救護，強調「冷血該罰，熱血免責」的觀念，希望社會大眾在發現急症需要救護時能主動伸出援手，尤其急性心肌梗塞病患，如能在第一時間正確處置，存活率將大幅提高。

為此該分局上週五改變以往警察機關聯合勤教「政令宣導」方式，加入生活化專題內容，當天由吳醫師講授突發性心血管疾病應如何預防與急救，佐以實際案例說明，活潑生動的方式，讓與會官警容易了解與記憶，有助日常生活與執勤中應用與應變。

吳醫師同時觀察到分局值班台前有設置「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），也提醒同仁除了學會心肺復甦術（CPCR），牢記急救口訣「安、叫、叫、壓、電」，並善用該項設備，如能在1分鐘黃金救援時間內去顫，據統計可以大大提高心血管急症者90%的存活率。

另為了讓無法到場聆聽的官警也能建立正確急救觀念，吳醫師也不吝將講授資料留下供下載分享，希望所有的警察同仁不僅能學會自我健康管理，也能透過此次講授內容即時的給予心血管急症者必要的救護，讓第一線執勤員警成為真正的人民保姆。