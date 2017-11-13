陪老母洗腎伸鹹豬手挨告 色男竟嗆妳鑲金的喔

2017-11-13 13:08

〔記者溫于德／台北報導〕林姓老翁日前帶年邁老母前往新店醫院洗腎，當女護理師詢問林母何處骨折時，他竟噁伸鹹豬手朝女方大腿內側摸3、4下；隔幾日在上門看診見更換護理師，竟又當眾罵「幹Ｘ娘」；護理師不甘受辱，事後提告。

刑事方面，二審維持一審見解，依性騷擾罪判處被告4月徒刑，公然侮辱罪處拘役20天，得易科罰金共14萬元，全案定讞。至於民事部分，被告遭求償111萬元，費用包含精神慰撫金與精神科就診費用，該案今天上午開庭審理。

被告維持刑事庭答辯稱，當時以手指指出母親骨折長度，雖在過程中誤觸護理師左大腿內側、靠近臀部位置，但目的在於告知母親受傷位置，並非性騷擾，自認挨告是「被冤枉」；但法官明確表示，「刑事已作有罪認定且已確定」，要求「勿再進行無謂答辯」。

至於雙方有無和解意願？被告則將責任推向原告，稱「有，但對方不願意」；此時原告律師趕緊否認提到，被害人不但未收到對方提出之和解條件，「我們甚至連一通電話也沒接到」。

法官庭末諭知原告律師庭後提出當事人病歷資料，以證明確實因性騷擾影響情緒，持續就診中，全案定明年1月8日再度開庭。

據了解，被害人去年10月已離開該醫院，現轉私人洗腎中心服務中，其提告作法則獲該中心院長支持。

刑事判決指出，林男103年10月9日帶老母洗腎，竟朝女護理師大腿內側伸手，遭反問「你摸你自己就好，幹嘛摸我？」，被害人事後同時向護理長與醫師反應此事。而林相隔5日再度攜母就診，發現護理師換人後，又見該護理師出現，竟當眾怒罵對方「妳鑲金的喔，摸一下了不起，幹Ｘ娘」。被害人最終不甘受辱，報警控告性騷擾與公然侮辱，後再附帶民事求償。

林男在法院審理時否認犯行，辯解「護理桌有隔板，我的手無法穿過去摸到對方大腿」，至於為何辱罵「幹Ｘ娘」，則以「院方人力配置有問題」作辯解，他與母親為此須空等1至2小時，否認犯意。不過一審法官未採信被告辯詞，認定他確實有可能性騷擾護理師，依法判刑；案經被告上訴，仍遭高院駁回，上月11日判決定讞。