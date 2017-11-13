我欲甲你攬牢牢 暖警送迷途阿伯回家

歐員「我欲甲你攬牢牢」請阿伯坐在警用機車前座保護。（記者許國楨翻攝）

2017-11-13 12:59

〔記者許國楨／台中報導〕賴姓阿伯外出散步迷途又跌倒路旁被熱心里長發現報警求援，警方透過人臉辨識系統查詢到阿伯住處後由里長當嚮導引導，員警則請阿伯坐在機車前座保護於厚實的胸膛內，另名警員則隨側在旁保護安全一路護持平安送回家，途中除讓直擊民眾直呼窩心，更讓心急如焚的家屬十分感動。

台中市第五分局北屯派出所當晚接獲軍功里長黃銘河來電報案，指軍功路與軍福十八路口有一名阿伯走路不慎跌倒擦傷，卻詢問不出姓名、年籍請警方協助，員警歐彥成、蘇振榮與洪嘉成等人獲報趕往處理時，黃里長已將阿伯攙扶於路旁休息並通知119到場，但阿伯表示身體狀況良好不願就醫，只是天色已晚心裡十分惶恐想趕快回家。

但阿伯卻只記得住在軍功寮，連住址和家裡電話都不記得，最後警方透過人臉辨識系統終於查到81歲的賴姓阿伯姓名及住處，由黃里長在前方當嚮導引導前進，洪員幫忙阿伯戴好安全帽後，由歐員請他坐在警用機車前座保護於厚實的胸膛內，蘇員則隨侍在側保護安全，就這樣一路順利護送返家。

原本心急如焚的阿伯兒子，看到找尋一整晚的迷途父親才鬆了一口氣，十分感謝黃里長和員警將父親平安護送到家，市議員曾朝榮得知此事也感到十分窩心及感動，還跑到警所致贈加菜金慰勉，感念警察同仁及黃里長熱心為民服務的精神。