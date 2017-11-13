29公尺高施工 員工未戴安全設備摔死 老闆被起訴

示意圖，此為台中火力發電場輸煤皮帶機，曾發生火災滅火情形。（記者楊政郡翻攝）

2017-11-13 12:30

［記者楊政郡／台中報導］台電公司台中火力發電廠，去年8月13日萬茂工業公司正在進行輸煤皮帶機舊底板拆除、更新，在29公尺高空施工人員竟未帶安全帶及安全帽，連姓員工踩到還未上鎖的新底板，新底板傾斜連某從漏口掉下去，當場摔死，檢方起訴萬茂公司及林姓負責人。

林姓負責人辯稱，在公司工安會議及施工當天會議上，連姓領班等人都有到場且簽名，會議上都告知施工範圍及安全事項，他都有要求施工人員一定要配戴安全措施，而連還是領班，已有多年施工經驗。

起訴書指出，一起在29公尺高空進行新舊底板更換的還有陳與姚兩工人，姚某供稱當天他們3人都沒有穿戴高空作業的安全措施，公司及火力發電場都沒有人要求，連姓領班也沒叫他戴安全帶，連某正在敲開舊底板，卻踩到還沒密封的新底板，新底板就翹起來出現漏口，林在身體就從漏口掉下去。陳也說當天沒有人穿安全設備。

檢察官認為，被告不能光是平常會議告之、書面告知、或僅口頭告知員工要注意施工安全，不讓老闆都可以依此撇清責任，老闆必須要在員工上高台（2公尺以上）施工之前，確實要求員工帶上安全措施。被告違反職業安全衛生法及業務過失致死，請依較重的業務過失致死罪論處。