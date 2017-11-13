洩漏愛滋病患訊息 衛生所女護士被判刑

2017-11-13 11:40

［記者楊政郡／台中報導］「我是保密很久了！」、「忍到他被fire才講」，台中市某區衛生所張姓女護士，涉嫌將她輔導個案的林男舞蹈老師罹患愛滋病一事，透露給補習班許姓老闆，老闆又輾轉洩漏出來，張姓女護士被依妨害秘罪判5月徒刑。

台中地院判決書指出，張女是台中市某區衛生所護士，具有公務員身分，涉嫌在105年初某日，洩漏她輔導的個案林男罹患愛滋病的訊息，給林男才剛離職的舞蹈補習班許姓女老闆，林男大學畢業後，就到她的補習班教舞蹈、且被認為「乾兒子」，後來因林男常請假，約104年底林男身體狀況出現問題，許老闆才讓他離職。

就在林男離職後到105年初這段期間，張女涉嫌把林男罹患愛滋的訊息告知許老闆，而張女的孩子也在該補習班學舞蹈，張女與林父在電話中對話「老師（指林男）跟我很好、而且我不會忍到他被炒魷魚後，才跟老師（指許老闆）講，我是保密很久」、「我也拜託許老師不要跟別人講」，法官認為，張女已經明確說出，她把林男罹患愛滋的事情，忍到他被fire才講，還拜託許老師不要跟別人講。

許姓老闆竟主動告知林父，林父與林母在家討論愛滋病，被林男聽到才提告，許女供稱她告之林父，是因他們是一家人，沒理由不知道林男罹患愛滋，她一得知林男病況，反而認為張女「保密」是不對的，應該讓病患家屬知情，他們要保護自己才是。不料許女「太熱心」，此舉卻讓張女吃上官司。

法官認為，被告空言否認，其實在與林父的對話中，已是妨害秘密的鐵證，審酌被告家庭狀況，判處5月徒刑，得易科罰金一千元折算一日。