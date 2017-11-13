三中案金流複雜短期難偵結 蔡正元押期屆滿改具保停押

台北地檢署偵辦國民黨三中交易案，因中影前董事長蔡正元被控侵占中影減資款3.7億元，所涉業務侵占、背信案。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-11-13 11:07

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中影前董事長蔡正元涉侵占中影減資款3.7億元，所涉業務侵占、背信案，考量本案牽涉金流複雜的國民黨三中黨產交易，且透過司法互助請求香港等地清查蔡正元的海外金流也尚無進展，今趕在本週五蔡4個月押期屆滿前，向台北地院聲請將蔡具保停押，改以限制出境、出海及住居等替代方式，確保後續案件調查。

檢方掌握國民黨與蔡正元之間疑有密約，蔡曾單方簽署合作意向書，內容包括若促成中影股權交易，須「回饋」國民黨高層5億元；檢方據此懷疑，蔡正元於95年7月14日，以中影董事長身分召開股東臨時會，決議現金減資退還股本5億8283萬餘元，並信託給旗下阿波羅公司的舉動另有內情。

檢方掌握，蔡涉侵占的3.7億多元，部分已流至香港，且為了隱匿金流，多以現金提款、存款等方式製造金流斷點，不排除流向海外的款項落入未曝光黨高層口袋；此外，本案僅扣得阿波羅公司96、97年度帳冊，為保全國民黨高層涉賤賣三中黨產等物證，上週另搜索中投公司及負責替三中資產鑑價的衡平資產鑑定公司。

據了解，蔡正元多次被提訊時，均否認侵占減資款，指莊婉均擔任中影副董事長4個月任內，利用代他保管中影大、小章之便，掏空7.5億元，因他及阿波羅是中影交易案連帶保證人，基於道義才代位清償，並認為該筆款項不算減資款。

檢方查出，96年7月17日，蔡正元擅自代表阿波羅與自己簽信託契約，兩天後便將阿波羅代保管5.8億元減資款中的4.3億多元信託給自己，疑為掩飾侵占犯行，還於同年8月20日另簽補充協議，將該約第二條所定「受託期間所受領之減資款」，改為「...所受領之減資款用於代償莊婉均掏空款七億五千餘萬元後所得之債權」，試圖拿莊案當擋箭牌。

補充協議第四條還提及「尚餘款項信託財產，應先行清償阿波羅公司擔任連帶保證人之報酬…」；然而，阿波羅資本額僅4500萬元，96年至98年間，累計虧損卻達2307萬餘元，蔡輾轉將阿波羅代保管的減資款信託給自己後，阿波羅已無力償還減資款；蔡則供稱是代阿波羅進行「投資」，否認與黨高層之間有私相授受等不法。