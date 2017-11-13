立冬酒駕大執法 台中3天168件、81人法辦

台中市立冬前後同步取締酒駕大執法。（記者許國楨翻攝）

2017-11-13 10:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市本月7日立冬前後實施同步取締酒駕大執法動員大批警力，經統計3天內取締168件酒駕案件，其中不乏與朋友聚餐吃薑母鴨、燒酒雞「補冬」做為酒駕藉口的案例，市警局交大大隊長郭士傑強調，為降低酒駕肇事帶來的遺憾，將持續宣示「酒駕零容忍」決心。

隨著氣溫漸漸下降，民眾聚餐飲酒情形明顯增加，只要適逢周末夜晚，快炒店、燒烤店無不高朋滿座，且年底將近尾牙聚餐飲酒機會增加，每年自「立冬」以來至農曆新年過後長達近4個月都是酒後駕車高風險期間，中市警方為預防酒後駕車引發交通事故造成民眾身體、財產損害甚至剝奪生命，祭出全面性執法強力取締。

經統計光是本月7日立冬前後實施全市同步取締酒駕大執法，動員超過2000名警力，3天內取締168件酒駕車輛，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦81人，其中不乏與朋友聚餐吃薑母鴨、燒酒雞「補冬」而酒駕的案例，民眾直呼得不償失。

交大大隊長郭士傑表示，連續3天大執法後仍不會鬆懈，將持續針對全市易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度之取締措施，積極防制民眾酒後駕車行為強力執法杜絕漏洞，以降低酒駕肇事帶來的遺憾。

市警局長楊源明強調，執法取締是手段也是維護交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，採取宣導與取締並重原則，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿存僥倖心理輕忽酒駕嚴重性。

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