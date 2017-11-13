偷「愛瘋」拆監視器滅證 跨轄兜售被活逮

23歲徐姓男子涉嫌潛入手機店，將6支IPHONE高價手機等搜刮一空，臨走前還拆下監視器主機泡水滅證，行徑十分可惡。（記者廖雪茹翻攝）

2017-11-13 10:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕9月才因竊盜通緝犯身分，被新竹縣新工派出所查獲的23歲徐姓男子，涉嫌潛入一家手機店，將6支IPHONE高價手機等搜刮一空，損失10幾萬元，臨走前還拆下監視器主機泡水滅證，2個小時後跑到竹市手機店兜售，殊不知業者早已接獲通報，從序號發現是該批遭竊手機，報警當場將他逮個正著。

竹北警分局表示，湖口鄉一家手機店業者賴姓男子12日中午報案遭竊， 新工所警員楊鈞凱、劉曜睿到場處理，賴男清點店內財物，發現展示櫃內的IPHONE6及IPHONE7手機共6支、10幾個行動電源、易付卡、數位機上盒、網路數據機及現金數千元等財物遭竊，初步清點損失10幾萬元。

可惡的是，竊嫌除了搜刮店內財物，還老練的將監視器主機拆下，拿到浴室以蓮蓬頭沖水湮滅犯罪證據。

新工所表示，就賴男苦惱之際，經警員提醒，他立即通知其他業者注意這批手機的流向，果不其然，當天下午1點多，16公里外的新竹市南大路上一家電信業者向遭竊的賴男回報，現在店內正有一名頭戴鴨舌帽的男子，一口氣拿4支IPHONE到店內兜售，且這批手機的序號，就是賴先生遭竊的手機。

新工所火速通報當地的轄區南門派出所，請求線上攔查圍捕。就在竊嫌清點業者交付給他的千元鈔票時，南門所警察走進店內，竊嫌當場臉色大變。

警方調查，9月才因竊盜通緝犯身分被新工所逮獲移送的徐嫌，坦承12日凌晨，從該店後門破壞門鎖潛入行竊，鎖定高價及易銷贓的IPHONE手機行竊，臨走前還破壞監視器材滅證。員警在徐嫌身上找到另外2支遭竊的手機，至於其他贓物流向，徐嫌供詞仍有所隱瞞。

訊後警方將徐嫌依竊盜罪嫌移送偵辦，後續再追查贓物其它流向及是否還涉及其它竊案。

手機店業者清點店內財物，發現展示櫃內的IPHONE6及IPHONE7手機共6支、10幾個行動電源、易付卡、數位機上盒、網路數據機等財物遭竊，損失10幾萬元。（記者廖雪茹翻攝）