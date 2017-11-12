色男冒充算命師誆鬼纏身 4女被騙上床73次

2017-11-12 23:49

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子利用許姓女子臉書帳號、冒充是位女算命師，先後在嘉義、雲林等地與4位年輕女子接觸時，向對方佯稱「有鬼魂纏身，需與他性交補充陽氣驅鬼避災禍」，4名女性雖不願與陳男發生性關係，但無奈受迫與陳性交共73次、其中2女還遭詐取30多萬元。台南高分院依強制性交等罪合併判陳男12年徒刑。

判決指出，99年8月某日，陳男向在嘉義市某郵局發問卷的甲女搭訕聊天，知悉甲女相信並懼怕鬼神之事，告知女方可與其性交補充陽氣、避免災禍。陳還用臉書帳號「許女」算命師身分向甲女確認真有此事，受此話術影響，甲女雖不願與陳男性交，但為免於遭受厄運心態下，仍聽從陳男的話、共與陳發生38次性關係。

101年9月某日，陳男在雲林縣經營的早午餐店與乙女聊天、告知乙女「有鬼魂纏繞，需與他性交才能驅鬼」，陳請甲女告知乙女確有此事；並用許女臉書身分告訴乙女「其男友恐有厄運，要找陳男改運」，乙女也受此影響被迫與陳男前後發生29次性關係。

101年底到102年6月，陳男再以臉書許女身分與丙女連絡、告知「其陽氣不足，有鬼魂纏身」，丙女為此心神不寧；陳男再向丙女表示「可與他性交補足陽氣」，丙女同樣被陳男上了2次。103年8月，陳男再以類似手法對丁女性侵4次。

陳男還利用甲女害怕鬼魂、指出可付錢改運，甲女在4、5年期間相繼交付多次1千元到2萬元不等金額，陳男共對甲女詐得31萬5千元不法利益；另乙女也被陳男騙走4萬2千元改運錢。