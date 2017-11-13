獨家》毒品控制雞姦13名兒少 夜夜「選妃」逞獸慾

2017-11-13 00:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕無法無天！把住家當「炮房」、也是「刑房」，26歲林姓男子涉嫌以毒品控制至少13名兒童、少年任其雞姦，若有不從者不僅被林男打還要遭其他少年群毆，最小被害人才9歲，警方循線逮獲，移送後已收押禁見。

林姓男子供稱，因父親早逝、母親離家，從小就獨來獨往，長大後發覺自己是同性戀，他加入廟會、自組陣頭賺生活費，也利用這個機會接近、吸收年少無知的少年及學童加入，提供零用錢、自稱「老大」，還用混合型毒品控制這些少年。

尤有甚者，林男夜夜向這群少年「尋歡」，不僅當著這些兒童、少年的面前毫不避諱拿情趣用品「陽具模型」自娛，還有如「皇帝選妃」般，夜夜點選3至5名少年逞獸慾，遇有不從，則「殺雞儆猴」，號令其他少年圍毆被害人，所有人敢怒而不敢言，他的住處不僅成了林男雞姦少男的「炮房」、也是「刑房」。

自家炮房兼刑房 最小被害人僅9歲

林男住處較偏避，左右沒有鄰屋接壤，住家有利他供這群少年玩樂聚集，但是除了喜歡雞姦少男等怪異性癖好，還會大放A片、吸毒壯陽，甚至強灌被害少年酒類、餵食混合型毒品，當少年們染上毒癮後，就更放心大膽控制身心、大逞獸慾；林姓男子還拍下少年裸照，揚言要在交友群組散佈，令被害人乖乖就範，荒謬行徑令人髮指。

其中1名被害人因涉及毒品案遭通緝，被警方查獲時，警方一路追查到毒品是由林男供貨，進而破獲淫窟、逮捕林男；檢警調查發現，林男竟無前科，且遭其雞姦者至少有13人，全都是未成年，且都不滿16歲，年紀最小者只有9歲，最長受害期間2年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆