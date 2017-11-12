幽靈學員詐騙教部補助 前產學交流協會理事長等9人遭訴

2017-11-12 20:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前中華產學交流協會陳姓理事長得知明新科技大學承辦教育部「大專以上人力加值方案」高雄地區課程，竟夥同數人當人頭教師，製作數十名幽靈學員出席記錄表與成績單，然後向教育部申請補助，事後明新科大發現課程有問題，一班54名學員竟然只有4人上過課，乃向檢調檢舉，新竹地檢署依詐欺罪嫌起訴前理事長、前執行長以及7名人頭教師。

檢方調查，前中華產學交流協會理事長陳男得知教育部於98年間，為協助大專以上畢業待業民眾，充實自我專業工作技能，實施「大專以上人力加值計畫」，各大專院校或符合規定之團體，得向教育部申辦實施「大專以上人力加值計畫」，教育部將依規核發開課單位課程補助經費。

明新科技大學當年委託協會辦理該校「大專以上人力加值方案」高雄地區課程。陳男與執行長為向教育部詐領有關明新科大「大專以上人力加值方案」高雄地區課程補助經費，分別招募多人掛名擔任24門課程講師，陳男自己也列名擔任課程講師，還招攬66人報名課程。

陳男等人於98年6到10月間，製作內容不實學員出席記錄表、學員成績單，送往明新科大申請課程補助經費，教育部因而陸續撥款332萬4000元課程補助經費給明新科大。明新科大又將部分課程補助經費匯入被告等人帳戶，總計被告等人以此方式詐得37萬3000餘元。

事後明新科大發覺部分學員報名課程門數過多，且部分學員報名課程上課日期重疊（即衝堂），懷疑課程有弊，經初步訪查部分學員、講師後，認為表列課程未實際授課，經查某班54名學員中，僅4人說曾上過課外，其餘50人均證稱從未出席明新科大人力加值方案課程。另班48名學員僅5人證稱出席過幾堂課，其餘43人均從未出席這些課程。

為此明新科大乃停止發放其餘課程補助經費，請陳男等人返還已收受的補助經費，中華產學交流協會與掛名教師等人陸續繳回，明新科大也將全數補助經費332萬4000元繳回教育部。經法務部調查局新竹縣調查站接獲檢舉後，移送新竹地檢署偵辦，全案依詐欺罪嫌提起公訴。