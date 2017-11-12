性侵女兒出獄又性侵姪女 關鍵證人躲被窩目睹！

2017-11-12 20:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕性侵女兒出獄後，惡狼又性侵姪女！新竹縣陳姓男子18年前性侵親生女兒，被新竹地院判刑8年出獄後，竟仍不悔改，又將狼爪伸向哥哥年僅10歲的女兒，東窗事發後，竟嗆檢警「我就算有性侵，也應該不會有人看到，證據拿出來！」結果他萬萬沒想到性侵姪女時，姪子在一旁被窩中睡覺，清楚看見整個過程，新竹檢方依姦淫幼女罪起訴。

檢警調查，陳男於88年間，對親生女兒強制性交，經法院判處有期徒刑8年，並應於刑之執行前施以治療確定，98年執行完畢。

去年12月底某日，陳男在10歲姪女住處房間內，藉由將智慧型手機借給姪女玩遊戲看影片時，以手指插入陰道內，經姪女明確表示「不要摸」、「不要一直摸」，卻仍不停手。

隔天女童母親與女童外出遊玩一起洗澡時，發覺女童陰部有異狀，經詢問後始查知上情，憤而提告。

陳男坦承有時會到哥哥家吃飯喝酒，也坦承有將手機借給姪女把玩，但矢口否認強制性交，竟辯稱認為自己沒有用手摸姪女，就算有，也應該不會有人看到，要看證據是否對他不利。

檢警查出陳男案發後曾向哥哥說，希望以15萬元和解，而女童弟弟也說，那天他在房間睡覺時，因為躲在被窩裡面，叔叔不曉得他也在房內，當時他聽見聲音醒來，曾目睹叔叔陳男借手機給姐姐玩，竟趁機脫掉姐姐外褲及內褲，以右手碰觸姐姐下面，檢方認為這足以證明女童指控屬實，最後依姦淫幼女罪起訴陳男。