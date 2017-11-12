變態、坐牢太無聊？ 拿棉花棒插獄友屁股代價高

2017-11-12 16:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕變態還是坐牢太無聊？在台中監獄服刑的楊姓男子，當眾人面前，拿棉花棒強行插入獄友阿強的肛門，卻因阿強有警覺，本能夾緊屁股，棉花棒夾在肛門而未遂，楊姓受刑人的怪異行為，最高法院依強制性交未遂罪判處徒刑1年8月，阿強進一步向楊男提出民事賠償，台中地院判決應賠償60萬元，扣除阿強向政府領取的犯罪被害人補償金20萬元，楊男還要賠償40萬元。

判決書指出，有公共危險與竊盜等前科的楊姓男子，因多次竊盜罪判刑3年入獄，2015年6月間於台中監獄服刑時，於同年月28日下午3時許，他不知是坐牢太無聊想找樂子做，還是有特殊怪異癖好，竟於房舍內當著眾人面前，拿棉花棒插入獄友阿強（化名）的肛門，不過，阿強有所警覺，棉花棒夾在屁股上。

依刑法第10條與221條，違反他人意願，用器物進入他人的性器官或肛門，已構成強制性交罪，獄方接獲通報，不認為楊男只是開玩笑，可能已觸犯法律，向台中地檢署告發起訴。

法院審理時，勘驗獄方的監視器，錄影畫面顯示，楊男當時從後方靠近阿強，阿強感覺屁股有異物，轉頭查看楊男，同時用左手摸自己的屁股，從屁股取出1支棉花棒，另外，兩名受刑人也作證說，當時見到阿強「屁股夾著1支棉花棒」，楊男則坦承犯行。

一至三審法官都認為，檢方無法舉證棉花棒「已經插入」肛門，僅能認定棉花棒「夾在」屁股上，尚未「插入」肛門，屬於「未遂」，最高法院去年底依強制性交未遂罪判處徒刑1年8月確定。

阿強提起民事訴訟，向楊男索賠60萬元的精神撫慰金，不過，法院審理時，阿強獲得政府的犯罪被害人補償金20萬元，台中地院上月12日召開言詞辯論庭時，楊男又「認諾」，願意賠償阿強60萬元，台中地院依據楊男的「認諾」，判決楊男應賠償60萬元，扣除國家付已給付阿強的20萬元之外，還要再賠償40萬元，可以上訴。