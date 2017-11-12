警逮女毒販 返家搜索驚見通緝夫改槍

楊女販毒被逮，卻害丈夫（中，黑衣）兵工廠曝光。（記者王宣晴翻攝）

2017-11-12 15:37

〔記者王宣晴／新北報導〕21歲的楊姓女子涉嫌在網路上販賣毒品，新北市新莊警分局網巡時意外查獲，前日與楊女相約交易誘捕，當場人贓俱獲，沒想到警方帶著楊女返回樹林租屋處時，發現楊女丈夫及5名友人正在屋內改造槍枝，查獲大量改造工具，整間住處宛如一間小型兵工廠，共查扣2隻改造手槍，57顆子彈及大量毒品，當場將楊姓夫妻及5名男子帶回偵訊，訊後依毒品、槍砲罪嫌移送法辦。

警方調查，沒有前科的楊姓女子與21歲的張姓通緝犯結婚後住在樹林八德街的租屋處，楊女涉嫌在網路上販售毒品，楊女丈夫則將住處布置成兵工廠，時常與友人在家改槍；新莊警方網巡時發現楊女張貼的販毒訊息，為執行誘捕，本月10日晚間與楊女相約在租屋處附近交易，見楊女拿出搖頭丸，人贓俱獲，當場逮捕，隨後返回楊女住處搜索，驚訝發現屋內竟是小型兵工廠，藏有大量改造工具，屋內還有6名男子疑似準備開趴，其中楊女丈夫還因槍砲案遭到通緝，警方查扣大量毒品及2枝槍枝、57顆子彈等非法事證，將現場7人帶回偵訊。

警方表示，該兵工廠現場查扣1包疑似大麻的毒品、2包搖頭丸、27包K他命、86個梅片、5包毒品咖啡包、2台電子磅秤、2支改造手槍、1台封膜機、57顆子彈、67顆空彈殼、2顆散彈槍子彈、1包火藥、115顆火藥槍釘、1顆土製炸彈、手1批槍配件等大量非法事證，訊後依毒品、槍砲罪嫌將楊姓夫妻及5名男子移送法辦。

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