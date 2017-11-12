百萬古董竊案偵破 起出佛神像、玉琮、字畫、老茶等

價值上百萬古董遭竊。（記者鄭景議攝）

2017-11-12 15:33

〔記者鄭景議／台北報導〕士林德行東路一家工作室本月4日遭竊，3名竊賊將工作室中的佛神像、雕塑、玉琮、字畫、老茶餅級數瓶洋酒等全數偷走，這批古董價格不斐，初估價格上百萬；警方經過數日調查，在板橋及土城區逮到2名竊賊，主嫌更在警方曉以大義下，親自抱著老茶餅前來投案。

據了解，主嫌46歲的吳建德有毒品前科，與兩名共犯陳志柏、林長義聯手，他們4日凌晨1時，先在板橋區竊取小貨車來運送古董，擔心贓車停在案發地太久被臨檢，他們就將小貨車停在石牌，三人搭計程車前往工作室，用鐵剪剪開鐵窗行竊，完事後將贓物整理，再搭計程車回到石牌，凌晨4時開小貨車回來將貨運走。

屋主當時在國外，其友人4日早上經過工作室，見到鐵窗被剪了一個洞，嚇一大跳往裡面瞧，驚覺價值百萬的古董全數遭竊，趕忙聯絡屋主回國，並在當天下午1時許前往士林分局報案。

警方組成專案小組全力偵辦，經調閱監視器後鎖定3名犯嫌，8日持搜索票及拘票，分別在板橋及土城逮到陳、林兩嫌，主嫌吳建德更在警方勸說下，自知難逃法網，親自抱著老茶餅前來分局投案，3人也供出位於板橋的贓物存放地點，警方從該處搜出13座佛神像、雕塑、52幅字畫等。

3人供稱，於工作室竊得的8瓶洋酒已經以9100元代價銷贓，其餘古董字畫茶餅都尚在尋找買家，警方訊後依加重竊盜罪嫌，將4人移送法辦。

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