獨家》調查局前副局長吳莉貞車禍住進加護病房

前調查局副局長吳莉貞，驚傳昨天在新北市新店發生嚴重車禍，重傷住進加護病房。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-11-12 15:13

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局第一位女性高層首長，前調查局副局長吳莉貞，驚傳昨天在新北市新店發生嚴重車禍，重傷住進加護病房，事發後調查局內部傳聞不斷，調查局長蔡清祥今已證實此事，並表示此事涉及副局長及家屬的隱私，不方便多做說明，感謝大家的關心。

據悉，昨晚10點多，吳莉貞搭捷運至大坪林站，步行返家途中，遭到計程車追撞受傷，被送至新店慈濟醫院急救，吳莉貞有嘔吐等疑似腦震盪的症狀，骨盆腔疑似裂傷，將開刀進行治療。

調查局調查班10期結訓的吳莉貞，中興大學法律系畢業後，61年就考進調查局，在當時女調查員極少的年代，要跟男調查員競爭談何容易，但吳莉貞在肅貪、緝毒等內、外勤工作上，都有傑出的優秀表現，早年調查局偵辦「第一高爾夫球場弊案」，還辦倒了時任法務部長的蕭天讚，當時，局本部肅貪處（現廉政處）的承辦人即是吳莉貞。

吳莉貞升官速度是同期同學中最快，創下調查局不少「第一」紀錄，最令人矚目的就屬，81年11月，她獲拔擢出任北機組主任要職；吳莉貞接任該職後，工作更狂熱，當時她先生在新加坡教書，兒子、女兒又有媽媽幫忙帶，吳莉貞在沒後顧之憂的情況下，幾乎以辦公室為家，在那一段日子裡，北機組是調查局外勤單位中，緝毒績效最好的一個。2015年7月16日吳莉貞才自調查局副局長一職退休。