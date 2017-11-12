自撞國道護欄車半毀 有繫安全帶1家3人擦傷

福爾摩沙高速公路南下鶯歌路段，昨下午傳出車禍，車上一家4口因都繫上安全帶，雖然車頭半毀，僅駕車的母親與女兒3人擦傷；圖為消防員到場救助。（記者吳仁捷翻攝）

2017-11-12 15:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路南下新北鶯歌路段，今天下午傳出一輛休旅車撞擊護欄意外，消防到場時，發現車上搭載一家四口，受傷的為駕車的母親與兩名女兒等3人，雖然車頭半毀，所幸駕駛、乘客都繫上安全帶，在撞擊猛烈後都只受輕傷，至於車禍原因，警方初判為操作不當釀禍。

國道六隊樹林分隊調查，這起車禍發生在今天中午12時43分，福高南下51K處，開車的為40歲陳姓女子，丈夫坐在副駕駛座、2名12、14歲的女兒都坐在後座，事發時正要切換車道，疑因操作不慎，轉方向盤過度，撞上內側護欄後，整車轉了近270度，險些翻覆，消防單位到場救人，所幸車上沒人受困，且只有駕駛、後座2乘客輕微擦傷，送往亞東醫院包紮，並無大礙，

國道六隊樹林分隊長林富貴說，女駕駛沒有酒駕，初判為操作不慎釀禍，但所幸車上駕駛、前後座乘客都繫上安全帶，即使撞擊猛烈，都只受到輕微擦傷；林富貴呼籲，用路人在國道行車，如果沒繫上安全帶，恐有二次撞擊的潛在危險。

林富貴呼籲，另從撞擊實驗中，也發現駕駛未繫安全帶，人體會因慣性原理推擠向前、向上，前胸撞及方向盤，前額撞及擋風玻璃受到傷害；而乘客沒繫安全帶，常因碰撞、飛出車外等，導致嚴重傷亡、警方呼籲，駕駛與前後座乘客妥號安全帶上路，當發生撞擊，仰賴安全帶的拉力，人體不致於撞及方向盤或擋風玻璃，自然就多一層保障。

福爾摩沙高速公路南下鶯歌路段，昨下午傳出車禍，車上一家4口因都繫上安全帶，雖然車頭半毀（見圖），僅駕車的母親與女兒3人擦傷；圖為消防員到場救助。（記者吳仁捷翻攝）