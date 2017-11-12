網店「明洞國際」個資外洩 男大生及室友生活費被騙光

警方提醒接到來電顯示號碼開頭有「+」符號，就是來自國外的電話。（記者姚岳宏翻攝）

2017-11-12 12:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕基隆市18歲林姓大一新生，日前在宿舍接到假冒知名網路賣場「明洞國際」的詐騙電話，依照對方指示前往操作ATM，不但自己帳戶內9千餘元全被騙光，連室友的1萬7千餘元生活費也被騙走，他報警時對自己輕信歹徒說詞懊悔不已。

刑事局指出，今年7月間「明洞國際」就曾發生疑似消費個資外洩，當時被騙報案民眾多達99人，而10月底開始，又有許多曾在「明洞國際」消費的民眾接到詐騙電話，光上週就有49人挨詐報案，且人數還在持續增加當中。

警方調查，林生接到假客服來電，對方稱因作業疏失，不小心誤設分期導致重複扣款，表示會通知郵局協助處理，隨即另名「郵局客服專員」來電，告訴男大生只要按指示操作ATM就可解除扣款設定。

由於對方清楚掌握男大生的消費內容，且來電顯示號碼除了多出個「+」號，其餘都跟郵局提款卡上的客服電話一模一樣，男大生不疑有他，依對方指示操作，結果把戶內9千多元全匯出去，歹徒得手後還不罷休，指男大生操作不當，導致帳戶被鎖死，須再拿另張提款卡操作才能解除。

男大生急於取回生活費，便找室友借用提款卡，兩人一同前往提款機操作，結果把室友戶內1萬7千多元的生活費也全匯給歹徒，兩人這才驚覺被騙，趕忙到派出所報案。

刑事局表示，民眾使用各種電子商務服務時，一定要建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生電話時，切勿因為對方說出自己的交易資料就相信對方身分；另詐騙集團會竄改來電顯示號碼，可從來電顯示號碼開頭有「+」字號，分辨發話地點在國外，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆