「待轉大富翁」致車流回堵 北市警開18勸導單

2017-11-12 12:33

〔記者王冠仁／台北報導〕「台灣機車路權促進會」不滿機車兩段式左轉規定，在全台各地發起「待轉大富翁」活動，號召機車族用緩慢前進的方式在路口繞行表達訴求。他們前天晚上6點半在台北市市民大道、林森北路口舉行，由於恰逢下班尖峰時刻，導致車流嚴重回堵，其中一名吳姓台大生事後指控警方執法過當、強行將他拖走，但警方回應，聲稱是吳男拒絕警方查驗身分，才將他帶回派出所。

警方表示，前天晚上6點半左右，發現「台灣機車路權促進會」在台北市市民大道、林森北路口舉行「待轉大富翁」活動，多輛機車在該處路口的機車待轉區，不停持續待轉再待轉，導致周邊車流回堵。

警方獲報前往，除了疏導周邊交通外，也對參加活動的機車騎士進行勸導、指揮離開，其中一名吳姓台大生不服警方勸導，也拒絕警方查證身分，被警方強制帶回派出所查證身分，並對他開出勸導單後讓他離去。

「台灣機車路權促進會」指出，此次活動是民眾行為自由及言論自由，但警方以「緩慢行駛嚴重影響車流造成壅塞」為理由對民眾開立交通違規勸導單及舉發通知單，已不具合法基礎。

警方說，前晚共計開出18張勸導單，其中一名機車騎士經警方勸導後仍持續繞行待轉，警方遂依道路交通管理條例第60條第2項第1款「不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查」開單舉發。

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