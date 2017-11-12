不滿被詐賭押人施暴取財 治平對象被逮

2017-11-12 11:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市王姓男子涉嫌經營賭場、六合彩簽賭及放高利貸維生，疑因不滿陳姓被害人詐賭，涉嫌率手下持槍強押被害人到民宅毆打成傷，並搶走3萬元才放人，王所組暴力集團還因停車糾紛率小弟恐嚇他人揚言潑漆，也曾在釣蝦場KTV發生糾紛後砸毀店家電視機，王被列治平對象逮捕到案。

55歲陳姓被害人向警方報案，今年4月間，他與37歲王嫌（賭博及妨害公務等前科）到他人賭場賭博，王嫌跟著他下注輸錢，懷疑他與賭場串通詐賭，王嫌率手下21歲陳嫌（賭博前科）尾隨他到停車的停車場，由王嫌持槍抵住他腰部，要求他下車後毆打被害人，再押他到一處民宅施暴，搜刮皮包內3萬元，直到他向王嫌央求讓他就醫，王嫌才放人。

警方查出王嫌以經營賭場、六合彩，並利用年輕人懵懂無知，在岡山地區吸收年輕人替他討債，其集團今年7月間只因停車糾紛率小弟恐嚇他人揚言潑漆，也曾在釣蝦場KTV發生糾紛後砸毀店家電視機，經刑事局核列治平對象。

三民第一警分局向橋頭地方法院聲請搜索票，本月8日會同刑事局偵八大隊、岡山分局於王嫌住處拘捕王嫌及陳嫌、董嫌等7名小弟並搜索處所，查獲傳真機3台、點鈔機1台、電腦主機監視器、手機、帳記本、六合彩及不法所得35萬元證據等物。全案於10日依涉嫌妨害自由、重利、賭博等案移請橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後，王嫌7萬元交保，陳嫌5萬元交保，董嫌限居，其他5人無保請回。