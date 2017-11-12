澎湖遠航馬拉松封路 縮減車道2車對撞致1命危

澎湖中正橋發生死亡車禍，現場食物散落一地。（記者劉禹慶攝）

2017-11-12 11:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖遠航馬拉松今日舉行，全程馬拉松42公里，由觀音亭延伸至白沙通樑折返，沿途設有交通錐管制賽道，在白沙中正橋疑因超車不當，滿載食物的貨車與自小客車對撞，導致自小客車駕駛鍾洪秋桂卡在車底，送醫前已無生命跡象，院方仍設法搶救中。

警方調查指出，今日上午8時39分，由陳姓民眾（男、76年次）駕駛自小貨車8070-TG，沿馬公往白沙方向行駛，在縣道203線8.3公里處（中正橋），因不明原因跨越分向限制線（雙黃線）駛入來車道，與由鍾洪秋桂（女，35年次）所駕駛之VG-0836號，沿白沙往馬公方向行駛之自小客車發生對撞，雙方車輛左前車頭嚴重損壞。

自小客車受猛烈撞擊後車體變形，鍾女被夾在駕駛座，經消防局破壞車體後救出，並送往三軍總醫院澎湖分院急救（到院前無呼吸心跳），自小貨車駕駛於撞擊後被拋出車外，目前仍在衛生福利部澎湖醫院急救中（無生命危險），雙方駕駛已委由三總澎湖醫院及衛福部澎湖醫院抽血檢測有無酒精反應。

根據了解，車禍現場位在馬拉松賽道上，原本4線道縮減成3線道，自小貨車係滿載食品，準備前往北海碼頭上船送往吉貝國小，是否因趕船班時間而冒險跨越雙黃線導致車禍？仍有待警方進一步調查釐清；由於車禍發生之際，澎湖遠航馬拉松賽事仍在進行中，許多選手都目睹到傷患搶救驚險一幕，賽事結束後仍心有餘悸。

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