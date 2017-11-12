無照騎重機自撞妻女雙亡 車上妻女最後身影曝光...

2017-11-12 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕9日晚間一名無照騎乘價值160萬三輪重機的劉姓男子，違規三貼載26歲的妻子及10個月大的女兒返家，疑似車速快且不熟悉重機輪距，失控自撞安全島，導致後座妻女被拋飛重摔雙亡。昨晚則有網友將劉男一家三口出意外前騎重機的照片，PO在臉書社團詢問網友，不知是否該把照片傳給他們的家屬。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，她曾在劉男一家三口在出意外前，和他們一起等紅綠燈，當時就在他們正後方，「基於欣賞拍了一張照片想和好友分享，沒有想到會發生這樣的憾事......」。網友指出，車禍當下看到那種如同地獄般的景象，身為兩個小孩的媽她無法就這樣離開，當下趕緊與先生和其他騎士在現場引導車輛及連絡家屬，直到劉姓駕駛上救護車後才離開，

網友難過的說，「但是這張照片我真的不知道怎麼處理，刪掉好像也不是，每天開相簿看到都會難過，該不該聯絡他們的家屬將這照片傳給他們呢？我真的不知道...」。文章及照片一PO出後，網友也紛紛湧入留言表示哀悼，希望以後不要再發生這種憾事了。

另外，也有其他網友留言「不知道該責怪誰，只能說這都是命...要告誡自己小心開車騎車」、「只能說這是作為父親責任感的問題，沒有駕照，又帶這麼小的孩子騎重機，如果有危機意識都是可以避免的。」、「這是最後身影 對家屬很重要！我是陌生人 但我也很難過這憾事 希望這是最後的借鏡」、「看了真的很難過」、「不管如何還是希望爸爸能夠堅強」。