法官開庭中風倒下的背後 審判法庭成「血汗工廠」

2017-11-11 23:31

〔記者吳政峰／台北報導〕彰化地院法官鮑慧忠（44歲）10日開庭突中風，緊急送醫急救，現在仍在加護病房；他是今年第一位值勤中風的法官，法界極度關注，也讓法官過勞的議題再次浮上檯面。

司法院統計，一審法院每年收案數高達157萬件，經過濾才進入審理程序的案件，刑庭法官月平均也得承審60.85件，民庭則達66.37件，今年的司改國是會議曾建議合理減輕法官工作負擔，避免影響法官身心與裁判品質。

司法院秘書長呂太郎指出，各級法院負荷都很重，一審得承接各類案件，每月光是裁判就60件，還要處理約180件的裁定，雖然近年來案件總數沒增加，但人民對法律要求的細緻度更高，花的精力自然更多。

呂太郎說，寫判決書耗費最多時間，目前計畫修法簡化判決書，並擴大刑、民事的簡式裁判範圍；而司法院也推動訴訟外紛爭解決機制，例如調解、和解、仲裁，且希望行政訴訟也能建立調解機制。

呂太郎建議，檢察官應善用職權不起訴及緩起訴處理微罪，若進到法院，也可鼓勵認罪協商，減少訟源，讓法官有更多時間專注於複雜案件，提升審理品質。

目前法官與助理的比例約為1:0.85，司法院長許宗力希望3年內能提升到1:1，讓助理協助審查訴訟要件、資料蒐集、整理爭點等較耗時的工作。

司法院人事處處長蔡新毅指出，10年來司法院所屬單位增加2554人，但每位法官每週平均工時仍超過60小時，尤以製作裁判書最耗時，目前已成立裁判書簡化小組，朝簡化與通俗化邁進。

蔡新毅說，院內擬修法，規定一審事實審、二審事後審、三審嚴格法律審，避免各審級就相同事項重複審查。

法務部政務次長陳明堂表示，檢察官每月收案上百件，壓力更甚法官，平均兩位檢察官僅配得一位檢事官，部長邱太三盼能達到1:1；另外，書記官、法警、觀護人極缺，蔡總統日前允諾增加100名人力，明年法務部也將新增60名檢察官名額，稍解壓力。