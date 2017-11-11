今彩539頭獎1注獨得 800萬獎落新北

2017-11-11 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月11日）開獎的第106000090期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000270期今彩539，頭獎開出1注，由新北市中和區中山路三段122號B2的「微笑彩虹彩券行」開出。

第106000090期大福彩中獎號碼為：「13、17、19、20、21、23、27，特別號09」，頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得25萬元；參獎共65注獲得，每注可得4000元；肆獎共1079注獲得，每注可得400元；普獎共9391注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注獲得，每注可得10萬元。

第106000270期今彩539中獎號碼為「09、21、24、28、32」，頭獎共1注獨得800萬元；貳獎共157注獲得，每注可得2萬元；參獎共5589注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬3315注獲得，每注可獲得50元。

第106000270期39樂合彩中獎號碼為「09、21、24、28、32」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共89注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4930注中獎，每注可得1125元。

第106000270期3星彩中獎號碼為「470」，正彩共33注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000270期4星彩中獎號碼為「1467」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」