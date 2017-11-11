嚇到吃手手！應召站訂房當砲房 暗插泰國人妖賣淫

2017-11-11 22:01

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市余姓飯店主任與應召站業者「龍哥」合作，出租14間房間當性交易「砲房」，去年10月間被警破獲，警方除了在房內扣得用來擦拭體液的大量毛巾，查驗賣淫者身分時，更赫見其中兩名泰籍人士護照上竟寫著「男」，尋芳客嚇到吃手手，烏雲罩頂！

龍哥去年8月起透過余男大量訂房，當成外籍人士的賣淫砲房，豔名遠播，引發關注，警方10月31日晚間9點左右持搜索票進入飯店，查獲3名泰籍與11名中國籍賣春妹，其中12人正與男客性交易。

警方查驗身分後，驚知2名外表嬌媚的泰妹實際上是「泰男」，應召站暗自在賣淫女內偷插人妖，害男客獵豔獵到同性，溫柔天堂瞬變油鍋地獄。

檢警循線追查，發現龍哥用LINE聯繫余男房間數量與房號，並要求房間內要多備毛巾，余男則指示房務員每間房間多放5條毛巾，用完再換，並回傳「安全至上」給龍哥。

余男辯稱龍哥跑單幫，多放毛巾是方便他能擦拭「飾品」、「瓷器」，會傳「安全至上」則是提醒他跑單幫有風險，要小心，通盤否認知曉性交易一事。

法官駁斥說，單幫客擦貨物應自備布料，飯店沒理由無償提供毛巾擦拭，且一次提供5條不合常理，檢警推論用來供性交易者擦拭身體或體液較合理。

法官指出，余男未承認犯行，難認具悔意，判刑4月，易科罰金12萬元，可上訴。