被抓記仇7年 他「巴警頭報復」下場好悽慘！

王姓男子趁著蔡姓警員專注在打電動時，繞到後方「巴頭」。示意圖，人物與新聞事件無關。（記者王捷攝）

2017-11-12 00:00

記者王捷／台南報導〕台南王姓男子在2008年被蔡姓警員盤查，與警方發生衝突，涉嫌妨害公務被逮，也讓他從此記仇。到了2015年，王男發現蔡姓警員下班在網咖打電動，終於等到報復機會，先在蔡員身邊挑釁說，「制服脫下來無法度了喔」，最後悄悄繞到蔡員背後用力巴了他的後腦杓，還搶走鑰匙，事隔7年再度正面交鋒，蔡員告王男搶奪、傷害，最後搶奪部分無罪，但傷害被判6個月徒刑，可易科罰金。

蔡姓警員與王男的新仇舊恨，要追溯到2008年，當時王男在市區的公共場所逗留，引起當班巡邏的蔡姓警員、許姓警員注意，兩人上盤查，王男不願拿出證件，與兩名警員發生衝突，甚至動口咬了許姓警員，被依妨害公務逮捕。

王男記恨在心，事隔7年後，王男上網咖時，發現蔡姓警員穿便服在打電動，為了確認蔡員身分，還刻意在他身邊挑釁說「制服脫下來無法度了喔」、「來外面講」、「沒制服就不敢了」，蔡員不予理會。

同年的11月間，王男終於忍不住動手。當天他看蔡員一樣在網咖打電動，趁他專注在遊戲上時，偷偷繞到蔡員身後猛力巴頭，還搶走蔡員放在的鑰匙，掉頭就跑。

蔡員在大庭廣眾下慘被巴頭，氣得追上上，7年來的新仇舊恨爆發，兩人一陣扭打後，王男找到機會動口咬了蔡員手臂一口。有民眾報案後，警方將兩人帶回警所，蔡員怒告王男搶奪與傷害，但一審時判決王男搶奪無罪，經過上訴到二審搶奪罪被駁回，但是傷害罪因為是累犯，判處6個月徒刑，可以易科罰金。

蔡姓警員的所長說，這名王男是轄區的頭痛人物，當年被逮後就對警方有怨懟。收到判決書後，蔡姓警員說，現在已經不會去那家網咖，對王男遭判6個月一事，沒有多做表示。