納骨塔傳弊案 彰化市長邱建富這麼說…

2017-11-11 16:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對彰化地檢署調查彰化市立第2納骨塔工程案，彰化市長邱建富受訪時說，上任以來積極杜絕所有可能索賄管道，甚至在每半年與得標廠商開會的會議中，公開給廠商他的電話、LINE、臉書、Messager等聯絡方式，賦予廠商權利，只要有任何人用其名字和名義索賄，形同詐騙行為，請廠商立刻向檢調單位提出檢舉。

邱建富強調，市公所從他上任至今，合作廠商從原本只有250家增加到750家，家數增加就是希望能用更便宜的價格達到相同的品質，為市公所打造最有利的採購條件。

邱建富說，市公所每年經費約3億元，採最有利標省下10％，節省約3000萬元公帑，結餘轉作社會福利，市公所的工程請款速度，他敢說全國最快，因為一般公家單位請款，從驗收到廠商收到付款支票，約1個多月，彰化市公所只要6天完成付款，這麼做的目的，無非就是為了杜絕弊端。

另外，昨天深夜12點多，邱建富被檢方以證人身分請回，今天他在臉書感謝各界關心，他寫說，本案偵辦過程均全力配合，如有員工涉及不法，將配合司法機關調查，絕不護短；如涉有行政責任，市公所將主動追究，同時期盼司法機關勿枉勿縱，儘速釐清真相，他清廉執政，要提昇殯葬水準成為全國標竿。

彰化市第1公墓多元葬法示範公墓新設等整修工程第1期工程暨後續擴充案，1期得標經費6800萬元、1期後續擴充3400萬元，總計約1億200萬元，而1期施作櫃位共8048個，目前售出3148個，收入金額共1億5894萬元，超過施作工程經費，硬體建設已回本。