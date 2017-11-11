拒攔查逆向高速闖紅燈 警對空鳴槍才願下車

王男駕駛300萬BMW轎車拒檢。（記者王宣晴攝）

2017-11-11 15:45

〔記者王宣晴／新北報導〕41歲的王姓男子昨晚駕駛BMW轎車，載著3名友人行經新北市三重集美街時，遇到三重警分局警備隊警員黃均峰、陳炳逢攔查，但王男卻拒檢加速往蘆洲方向逃逸，一路逆向高速闖紅燈，最後在蘆洲光華路時遇到紅燈，煞車不及，輕微擦撞到停等紅燈的機車，黃員見狀在人群中對空鳴槍，喝令王男下車，但警方搜索後並未發現違禁品，只找到30萬元現金，訊後依公共危險罪嫌將王男移送法辦。

警方調查，王男昨晚9時許駕駛著價值300萬的BMW轎車，載著43歲魏男、43歲覃男、49歲吳男，車上4人皆有多項前科，當時行經三重集美街時，拒絕被巡邏員警盤查，竟加速逃逸，員警趕緊通知攔截圍捕，一路緝捕近10公里，才在光華路攔下擦撞機車的王男，但因王男不願下車受檢，警員黃均峰在人群中對空鳴槍，王男這才配合下車，但也因此引起民眾騷動，直呼：「也太不平靜！」

警方表示，並未從4人身上搜出違禁品，僅在車內發現30萬元的現金，車上其他3人供稱在逃逸時頻勸王男停車受檢，但王男不予理會，依舊高速逃逸，王男則稱因為沒帶駕照，加上不願被警方攔查才會逃逸，但警方不予採信，訊後將王男依公共危險罪嫌移送，並持續調查是否涉及不法。