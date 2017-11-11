飛車追捕開9槍 通緝犯棄車環南市場逃逸

2017-11-11 15:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕通緝犯張明杰開車途經新北市華翠大橋下方，車輛超過中線，差點撞上警車，海山警分局員警回頭追上，但嫌犯拒絕停車，嫌犯過橋逃到台北市萬華大理高中前，被前方停等紅燈車輛擋住去路，警方連開9槍，但嫌犯仍開車高速逃逸，不到一小時後在環南市場旁發現該車，車上共有4個彈孔，但沒有血跡，警方從車號查出車主為通緝犯，因張嫌為混跡萬華的毒蟲，將擴大追查其販毒網絡，盡快逮人。

海山警分局說，埔墘派出所警員黃思齊、張凱惟10日晚間9時34分巡邏途經板橋縣民大道與萬安街口，一輛白色轎車差點撞上警車，員警回頭追車，發現疑犯車輛闖紅燈拒停，鳴警示燈追捕，嫌犯高速開上華翠大橋往台北市萬華逃逸，2警也持續追到北市環河南路二段，疑犯開車迴轉，被前方停等紅燈車輛擋住，黃思齊下車喝令下車，並朝嫌犯座車車輪連開9槍。

現場大作的槍聲也嚇壞目擊的民眾，北市警方也趕到開槍現場，雙北警方動員在附近搜尋，在開槍後47分鐘在環南綜合市場甲棟後方發現該車，車身計有4個彈孔痕跡，2發打中左前葉子版2發、1發打中引擎蓋、1發打中駕駛座車門，但未貫穿，目視車內沒有血跡；鑑識人員採證，拾獲9發彈殼。

海山警分局組成專案小組，調閱環南綜合市場周邊監視器，同時掌握車主為毒品通緝犯，懷疑是毒品交易前撞見警方，心虛加速逃逸，正全力追緝中。

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