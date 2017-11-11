虎航急煞嚇壞乘客？ 他還原現場、感謝機長應變

2017-11-11 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕一架11月4日預定由桃園飛往澳門的台灣虎航班機，在準備加速起飛時，正、副駕駛注意到各自儀表板上的飛機速度顯示相差約40浬，決定煞車停止起飛。有媒體報導該航班的乘客因飛機急剎而驚嚇尖叫，機上一名旅客今（11）日澄清，大部分乘客當下其實是「一片寂靜傻眼」，這名旅客並感謝機長的臨場處理。

一名搭乘11月4日這架虎航班機的旅客，今在PTT上發文說明當天現況。這名旅客說，有媒體報導現場142名乘客在飛機急剎時驚嚇尖叫，但事實上，「飛機上不是（乘客）驚聲尖叫，是一片寂靜傻眼」，也沒有「小朋友瘋狂大叫大哭或是喊著不要搭了」。該旅客說明，大部分乘客沒有陷入驚嚇狀態，而是在飛機開回航廈接駁口時開始鼓譟、要求下飛機。該旅客也指出，「飛機上的旅客並沒有全部都在吵鬧，在吵鬧的只有20個人左右」。

該旅客紀錄，機長待停好飛機，也用廣播向乘客說明狀況，他認為機長「口氣十分無奈」。旅客轉述機長的話，「由於剛剛起飛的時候電腦銀幕出現異常錯誤，所以目前只能再次檢修，感謝您的諒解與等候」。

該旅客也說，由於不懂飛行專業知識，他當天「真的感謝機長的處置」，因為「搭飛機誰都不願意碰上這些（意外）」，如果不注意相關細節就起飛，「新聞版面大小就不知道了」。

交通部民航局標準組長林俊良則說明，這架虎航班機當天上午先因儀表板出現問題，延誤兩小時修復後才準備起飛，進入跑道開始加速後，機長又發現正、副駕駛儀表板速度不同，一邊顯示近100浬，一邊顯示約60浬，所以機長決定停止起飛，並表示機長選擇放棄起飛，符合規定。

網友也回應，「機長是對的，硬起飛你們以後可能就成為空中浩劫主角」、「看完解釋完全不覺得機長有什麼錯」、「感謝還原真相 推機長臨機應變」；也有網友開玩笑地寫道，「虎航太嫩了，要是聯航直接拖你出去」、「推真相，推廉航跟你這樣玩，聯航會拿警棍跟你玩」。