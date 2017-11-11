斷不倫戀女學生自殘 已婚師判緩刑

2017-11-11 14:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職中部地區私立高中的已婚楊姓男教師（已辭職），與任教的高中女學生小真（化名）不倫戀，雙方談判分手時，小真拿刀刺自己胸部，引發社會議論，案發後楊男否認與小真發生性關係，但檢方卻查出他說謊，認定他與小真發生3次性關係，楊男認罪並聲請認罪協商，台中地院衡量他上月已與小真父母親和解，依妨害性自主罪輕判1年，宣告緩刑3年，條件是不能用任何方式騷擾、接觸與聯絡小真。

任職中部地區一所私立高中的32歲楊姓數學教師，去年娶了在同校執教的同事師為妻，卻在他結婚前後，與女學生小真（化名）大談師生戀，今年4月底，林奕含輕生身亡事件鬧得沸沸湯湯，楊男宣稱他擔心自己的不倫戀會有後遺症，今年5月6日先買一把水果刀放在車內，想自殘演苦肉計逼小真分手，但小真卻拿刀刺自己胸部；不過，小真的家屬指控楊男說謊，實情是雙方已發生性關係，小真受不了道德譴責想分手，楊男卻不斷糾纏而衍生傷害事端。

案發後校方轉述說，楊男懊悔說「對不起新婚的太太」，並否認與小真發生性關係，台中地檢署卻發現他在去年4月初某日，以及同年月5日與23日的上午，三度開車載小真到汽車旅館內發生性關係而起訴，楊男認罪並聲請認罪協商。

判決書指出，楊男在上月（10月）13日與小真的父母親達成和解，依刑法第227條第3項，與14歲以上未滿16歲男女性交，可處7年以下有期徒刑，小真當時尚未年滿16歲，但雙方是合意發生性關係，楊男又已與對方父母和解，3次性交共判處1年徒刑，宣告緩刑3年，條件是楊男不得對小真有騷擾、接觸與任何聯絡行為，緩刑期間交付保護管束，全案判決確定。