又是搶快惹禍！ 屏東3車連撞 百萬名車變夾心餅

2017-11-11 13:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣187線與崁頂鄉新厝路口，昨天晚上又因為綠燈搶快發生車禍，3輛車不僅連環撞還卡在大馬路口，所幸車上乘客都僅受輕傷，倒是夾在中間的是雙B名車，引起不少網友側目。

由於該路口在屏187線拓寬後變得寬闊，警方除設置紅綠燈，還加裝測速照相，但仍嚇阻不了晚間高速行駛的駕駛。警方調查，當時康姓男子所駕駛的黑色小客車，沿屏187線由南往北行駛（東港往潮州方向），於該路口欲左轉，與楊姓男子所駕駛由北往南（潮州往東港方向）的白色自小客車發生擦撞。

康男的車受撞擊後往後彈飛，導致後方疑似也要左轉的劉女所駕銀色自小客遭撞，而白色自小客還疑因天雨路滑，導致撞擊後打轉，最後車頭幾近全毀，所幸3駕駛和楊男車上的另兩名乘客共5人，皆僅輕傷，並未釀成重大傷亡。

這起連環撞讓3車全停留在大馬路口，加上又是雙B名車被擠在中間成夾心餅乾，引來側目，網友討論「新的賓士修起來感覺很貴」、「經過十字路口就算自己是綠燈也要減速」等。

由於這是1週內屏東又因綠燈左轉與直行車發生撞擊事故，警方指出，初判都因車速過快導致，東港警分局表示，該地已裝設測速照相桿，請用路人遵守速限行駛，而3駕駛的酒測值均為0，初判因天雨路滑加上車速過快所導致，但詳細的肇事責任現正調查中。