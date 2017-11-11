想侵吞他人骨董現款 通緝犯攜馬刀帶炸彈犯案

警方查扣蔡嫌持有的馬刀、乳膠炸藥、制式非電雷管及非制式啟動器等證物。（記者陳恩惠攝）

2017-11-11 12:42

［記者陳恩惠／台北報導］前科累累的男子蔡凱榮，無懼身揹3條通緝的身分，今年9月間，為了侵吞高姓被害人的大批骨董與現款，竟然身綁炸藥、手持馬刀砍傷並控制高某行動，台北市士林警分局偵查隊據報，本月8日循線在桃園市蘆竹區的租處，將蔡嫌制伏後，於後車廂起出長1公尺餘的犯案馬刀、黃色乳膠炸藥，另於屋內起出海洛因、安非他命等毒品，全案依槍砲、毒品及強盜通緝等罪逮捕歸案。

警方偵訊時，蔡嫌供詞避重就輕，一度語出驚人表示，自己前科多到數不清，應該還有毒品、槍砲及強盜等案被通緝，所以隨身攜帶炸藥、空氣長槍及馬刀等利器防身，如果遇到警方追捕，不惜當場引爆炸藥，企圖與警同歸於盡，突然又改口說：「只是好玩、好奇而已」，所幸警方迅速將他逮捕歸案，及時查扣非法持有的乳膠炸藥及刀械，避免發生違害他人性命的嚴重後果。

高姓男子日前報警說，他因故繼承大批骨董器物，需要販售兌現，經人介紹見蔡嫌外表斯文憨厚，便將這些骨董交予蔡代銷，出售後只要繳回「成本價」即可，蔡可自行「賺差價」，詎料，蔡嫌利慾薰心，今年9月藉口約他出面，卻持槍械、馬刀、身懷炸藥，砍傷他後，竟又限制他的行動，要侵吞他的全部骨董與現款，他脫困後趕緊求救。

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