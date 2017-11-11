「我看到搶匪」民防副小隊長一路跟車助警抓人

2017-11-11 12:04

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市隨機持刀搶匪落網，雲林縣民防大隊梅林小隊蕭副小隊長發現歹徒車輛，機警通報警網，順利將至少犯下3起隨機搶劫鄭姓男子逮捕，結束市民夢魘。

「副座，我有看到那個（搶嫌）」蕭副小隊長昨晚8 點多在文化路加油站時，與鄭嫌駕駛的車輛相遇，馬上通知梅林派出所副所長葉炳男，表示搶嫌正在後方加油，並一路尾隨搶嫌車輛，直到警網抵達，是順利逮捕搶嫌幕後最大功臣。

蕭副隊長說，前天與葉所長協勤時，所長有針對搶嫌駕駛車輛有變造車牌等特徵描述，昨天他到加油站加油，才一下車就發現鄭男駕駛車輛就停在他後面等加油，他立即回報，這也是警民合作最佳模式。

警方表示，鄭嫌這2、3天在斗六市地區鎖定落單婦女搶奪財物，趁被害婦人剛上車，強拉開車門搶走1800元；又在一所國小前強開一名剛送小孩上學婦女車門持刀並把她推向副駕駛座，婦女大聲呼救，男子最後下車並駕車離去。他隨後又在斗六市家樂福隨機想搶奪環球科技大學一名學生的財物未得逞。

被害人將遇劫過程鋪上臉書社團，斗六地區人心惶惶，警方全面追緝，鄭男前晚躲到嘉義縣民雄地區，昨晚又回到斗六找朋友借了500元加油吃飯，加油時被發現行蹤，警網追逐近1公里，才將鄭嫌逮捕。

鄭嫌供稱，他長期吃控制情緒方面的處方藥，錢都花完了，他不清楚最近做過那些事，沒有要傷害別人意圖。

警方表示，鄭男涉嫌恐嚇取財及妨害自由等罪，釐清案情後將移送雲林地檢署偵辦。

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