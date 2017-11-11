未保持安全車距 中山高3車連環撞

2017-11-11 11:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國道一號中山高速公路116.9公里處，今早發生一起連環追撞車禍事故，一部遊覽車疑因未保持安全行車距離，不慎追撞前方白色小客車，小客車遭撞後又向右方擦撞外側車道一部遊覽車，所幸皆無人傷亡。

根據警方調查，肇事的43歲的謝姓遊覽車司機，載著社區旅遊民眾從新北泰山要到彰化遊玩，但因為與前方58歲的葉姓男子駕駛的自小客車未保持安全距離不慎撞上，自小客車也失控往右方擦撞外側車道的一部遊覽車，導致3車連環追撞，所幸皆無人傷亡，但這起事故也造成國道一號南下路段回堵約40分鐘。