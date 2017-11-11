毒販持槍與警對峙 女友聲聲勸降終棄械

2017-11-11 10:28

〔記者邱俊福／台北報導〕以陳盈宏、江汶真情侶檔為首的販毒集團，專門將安非他命、海洛因等毒品販售給工人，牟取暴利維生，自成一個販毒網絡，北市警大安分局經多日監控，昨天趁該情侶檔投宿汽車旅館時查緝，警覺性高的陳嫌一度持槍抵住自己太陽穴，跟警對峙1個多小時，幸在辦案人員與江女從旁苦勸下，始棄械投降。

警方表示，38歲陳嫌有多次槍砲及毒品前科，今年6月間就曾遭大安分局查獲持有槍、毒在案，這次又被查獲，巧合的是，不僅兩次查緝的刑事偵查人員都是同一位，每次原本鎖定毒販時，都不知有陳嫌在場，可說都是槓上開花，而陳嫌也是最倒楣的槍毒犯。

警方是在日前獲報，有以36歲江女為首的販毒集團後展開調查，前天發現江女與陳嫌投宿北市南港區一家汽車旅館內，馬上前往埋伏。昨天上午7時許，趁江女外出之際，警方先控制江女，隨後進入房間，此時陳嫌聽到江女的尖叫聲，馬上掏槍抵住自己太陽穴，情緒激動，向警方喊話「不要進來」，雙方展開對峙。

大安分局臥龍街派出所林姓資深警員見狀，進入房內安撫陳嫌，江女則一句句「槍放下啦！你不要這様啦！槍放下啦！你不是被抓好幾次了嗎？你也可以保外就醫啊！」等溫情喊話下，歷時1個多小時，陳嫌才棄械投降，隨同警方返隊偵辦。

警方共起獲金牛座改造手槍、鋼筆手槍各1把與改造子彈13顆、改造槍管、長彈匣，以及海洛因、安非他命、愷他命毒品等贓證物，另逮捕陳、江2人外，也循線逮捕4名下游毒蟲到案，訊後依槍砲、毒品罪嫌移送檢方偵辦。

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