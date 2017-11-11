小客車和聯結車碰撞 側翻排水溝、大樹連根拔起

2017-11-11 10:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮洋厝溝北岸道路，昨天上午10時57分許，發生聯結車與小客車碰撞的交通事故，造成雙方駕駛和乘客共4人都受傷送醫，還好治療後脫離險境、無大礙，雙方駕駛酒測值都0，肇事責任歸屬由警方鑑定調查中。

由於撞擊力道猛烈，聯結車和小客車碰撞後，小客車車身側翻傾斜到路旁排水溝中，車身卡在排水溝堤岸兩側和草叢堆中，聯結車撞上小客車再撞到路旁大樹，大樹連根拔起，畫面驚悚。

車禍發生時，小客車駕駛一度被卡在車內，49歲的聯結車梁姓駕駛和72歲的小客車謝姓駕駛，以及小客車上2名乘客，4人都受傷，人被救出緊急送往鹿港基督教醫院和彰濱秀傳醫院急救，均無生命危險，算是不幸中的大幸。

消防救護人員花了10多分鐘，救出一度受困車內的謝姓小客車駕駛和後座乘客，謝姓駕駛頭部外傷，車上2名乘客分別是頭部外傷、肢體挫傷，被送往鹿基醫院治療，聯結車梁姓駕駛身體多處擦挫傷，被送往彰濱秀傳救治。

鹿港警方表示，該路口為十字路口，小客車直行路口，未依禮讓標誌慢行禮讓，聯結車煞車不及，直接撞上小客車右前側，小客車衝進路旁大排水溝護堤邊坡，小客車駕駛也被卡在車內動彈不得。

民眾目睹現場，看到兩車車體嚴重凹陷受損，小客車卡在排水溝中，聯結車車頭撞上大大樹，都為雙方捏把冷汗，幸好人安全救出。

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