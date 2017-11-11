為了釣魚線 釣客當場殺死釣客

2017-11-11 08:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣開設檳榔攤的男子李榮華在釣魚池釣魚時，不滿與旁邊的釣客魚線糾纏一起，雙方起爭執，李男竟持工具刀殺死對方，事後還主張正當防衛，新竹地院法官依傷害致死罪判刑5年。

判決書指出，李榮華於5月14日下午3點多在新竹縣一處釣魚池，與素不相識的陳男比鄰而坐釣魚，李男釣中魚隻，因魚游到陳男方向，致2人釣魚線纏繞一起，因而發生口角爭執，李男竟持工具刀與陳男肢體接觸扭打，於衝突過程中以工具刀猛力刺入陳男腿部、後背部，經其他釣客見狀上前阻擋，李男因而停手，李男見陳鮮血直流，立即請友人開車將送醫急救，李男隨即自首，陳男當晚不治死亡。

李男聲稱因為陳男用剪刀一直揮向他，他就退到轎車後面站著，陳男又往他身上刺，但是沒有刺到人，而是刺到轎車，然後他才拿工具刀回擊，刺到陳的背部，對此他主張是正當防衛。

法官認為，李男僅因釣魚細故即心生不滿，竟在公眾場所，持工具刀莽撞傷人，罔視人命，對社會治安產生重大危害，並造成被害人喪失寶貴生命，家屬所受傷痛無可言諭，且就事發過程，再三陳稱認係被害人行為肇致，惡性重大，因告訴人要求的賠償金額超過1500萬元，嗣後雖調降為600萬元，然李男個人及家庭經濟狀況僅能支付180萬元，無力與被害人家屬達成民事和解，最後因傷害致死罪判刑5年。