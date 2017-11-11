和公寓毒友鬧翻 女淚訴遭男持愛滋針逼上床

2017-11-11 07:29

〔記者王捷／台南報導〕小琪（化名）與乾弟、高姓男子等人常聚在租屋處吸毒，2年前高男與小琪口角，高男潛入租屋處，拿著藍波刀與自稱有感染愛滋病毒的針頭，對小琪毒打一頓後，拿愛滋針逼小琪口交，並拿刀架著小琪性侵，事發後小琪到警分局淚訴遭性侵，地院一審時判高男重刑7年多，但二審法院認為還有必要調查的地方，將再開辯論。

高男透過小琪的前男友認識小琪，常常到小琪與朋友合租的舊公寓吸毒，但是在2年前4月，小琪因為毒品交易的糾紛，與高男吵架，小琪的乾弟與友人因此下了逐客令，要高男不可以進入公寓一起吸毒，讓高男懷恨在心。

同年6月間，高男為了報復小琪，偷偷潛入公寓，躲進小琪乾弟的房間，趁著乾弟剛剛返家，趁其不備將他毆打一頓，並捆綁控制行動，接著又到另一間房間，把在睡夢中的小琪友人打醒，一樣拿電線控制友人的行動，逼問兩人小琪的去處，要兩人打電話要小琪返家。

等到小琪上當後，高男先對小琪一陣毒打，還拿香菸燙小琪的大腿，把小琪打得滿臉是血，高男拿出藍波刀，要小琪的乾弟、友人簽下本票，接著命令兩人離開，留高男跟小琪獨自在公寓，高男又拿出一支感染愛滋病毒的針頭，要小琪含住他的生殖器替他口交。

最後，高男乾脆拿刀子架在小琪的脖子上並強暴小琪，完事後留小琪獨自在公寓內啜泣；友人與乾弟返家後，帶著小琪去驗傷，並到警分局報案，一審時地院以妨害自由、攜械強制性交、傷害等罪判高男7年多徒刑，但是到了二審時，法官認為還有需要調查的地方，因此裁定在今年12月再開辯論庭。

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