女子樂華夜市持刀砍人 警方帶回偵訊

2017-11-11 01:04

〔中央社〕一名年約40多歲的女子，昨天晚間於永和區樂華夜市，持刀與一家飲料攤員工起糾紛，造成兩名男子受傷。女子現場遭到壓制，警方到場後將她逮捕，帶回派出所偵辦。

有民眾在臉書發文表示，一名女子昨晚10時許，在永和樂華夜市拿刀把路人推開，直衝一家飲料攤往男子身上砍，另一男子奪刀時也被砍傷。警方到場後將女子上銬，帶回派出所調查。

兩名傷者送醫後均無大礙。警方初步了解，女子為飲料攤前員工，昨天回飲料攤拿雨傘雙方發生口角，憤而持刀攻擊。詳細原因尚待警方進一步調查。