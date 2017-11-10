捷運痴漢14年性騷猥褻7女高生 背靠背站著Kobe

2017-11-10 22:01

〔記者張文川／台北報導〕性騷擾慣犯鄭志祥，14年來連犯7起公車捷運性騷擾、猥褻案，入獄、強制治療都無效，去年11月他再度在捷運車廂內暗出狼爪摳摸背靠背而立的高中女學生下體，被捕時辯稱「只有輕輕摸幾下，頂多算性騷擾」，由於他清一色鎖定制服女高中生，讓大台北通勤女學生人心惶惶，台北地院認定鄭男一犯再犯、毫無悔意，重判1年8月徒刑；可上訴。

判決指出，去年11月6日傍晚5時許下班下課尖峰時間，鄭男搭乘捷運板南線，在忠孝復興站至忠孝新生站之間，鎖定一名制服女高生，緩緩移至少女的後方，出手摳摸少女下體。

少女起初以為是車廂擁擠而遭誤觸，但感覺到這隻手竟仍持續摳弄，全程大約5至10秒，少女才驚覺是故意的，低頭順著那隻手往上看找人，確定是與她是背對背站立的鄭男所為，她立即大聲喝止「你在幹嘛！色狼！」驚動全車廂，捷運警察獲報將鄭男逮回送辦。

法院調查，鄭男2002年就在捷運車廂內猥褻少女下體，被判刑1年半、緩刑4年；94年又在捷運車廂內犯案，不僅判刑1年，緩刑也被撤銷，法官另裁定執行前送醫強制治療，96年出獄，但治療顯無見效，鄭男事隔1年，又在捷運車廂內猥褻女子，再判刑1年半。

鄭男103年又在公車上偷摸高中女生大腿、屁股，性騷擾罪被判刑4個月，前年10月再連犯2案，被合併判刑2年，目標清一色選定制服女高中生，侵擾台北通勤上課的女學生長達14年。