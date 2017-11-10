台南7戰警獲「警光獎」 各自有封號

2017-11-10 22:21

〔記者王捷／台南報導〕警政署舉行首屆國家警光獎頒獎典禮，台南推薦8名優秀員警候選人，與全國警察機關150名候選人一起角逐，經評審激烈討論，共有7名警察英雄當選，獲選比例居六都之冠，有趣的是，他們依據所長，各自有不同的封號。

警政署與中華民國警察之友總會為激勵員警工作士氣，首次舉辦國家警光獎，遴選國家警光獎1名、國際警光獎1名及國家警英獎80名績優警察人員，但要榮獲殊榮，除了有良好品操外，還要符合偵破妨害國家安全、社會治安案件有巨大貢獻等9項特殊條件，只要滿足9項條件之一就有資格競選。

經過篩選，台南市警局有7位警察英雄獲獎每位警察都有特殊封號，刑大隊偵三隊分隊長李金粉是「詐欺終結者」，破獲多起電信詐欺機房，製毒工廠等案件。

永康分局偵查隊小隊長劉嘉慶是「國際攔毒專家」，與國際情資交流，破獲國際運毒集團，前往印尼查扣安非他命1000公斤。

歸仁分局仁德分駐所巡佐兼副所長李璧池是「靈鼻神探」，靠毒品氣味屢在線上查獲毒品運輸、販賣案。

玉井分局偵查隊副隊長陳豐霈是「全方位戰警」，深根區里、投入地方治安工作。

市警五分局防治組警務佐鄭嘉德是「尋人高手」，不單是找回人，更是找回失去的心，2年間團聚98個家庭。

刑事警察大隊偵七隊小隊長蔡英杰是「毒廠伏擊者」，適時瓦解愷他命製毒工場，起獲半成品數百公斤。

第四分局偵查隊隊長陳勇志是「幫派肅清者」，任勞任怨，積極佈線偵破多起組織犯罪。

市長李孟諺對市警局佳績感到驕傲，市警局長長黃宗說，得獎的警員最大共通點就是用心專注在工作上，勇於突破困境，警方將持續要求所有警察同仁秉持「不吃案、不美化」的精神，盡全力做好每項治安工作，共創幸福美好的城市。

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