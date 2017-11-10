高中女po網「母遭前男友帶走」 苗警火速找到人

2017-11-10 21:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名16歲高中生李姓少女於8日報警，指她母親42歲王姓女子，被母親前男友38歲姜性男子強行帶走；王女雖有傳訊及撥電話報平安，但少女回撥都不通，警方查詢王女手機訊號在雲林、嘉義地區，少女在臉書社團「爆料公社」po文，希望網友協助尋找。警方於今天下午，在雲林找到王女，王女雖稱是自願，將進一步釐清；但因王女臉上有紅腫淤青，警方懷疑為姜男所致，依傷害罪嫌偵辦中。

警方於8日上午，接獲少女報案，指在檳榔攤上班的母親王女，當天清晨6點下班後未返家；因母親與前男友姜男分手後，姜男仍糾纏不清，10月間更曾遭姜男暴力相向。

母女倆擔心姜男再度騷擾，換賴帳號，臉書帳號，手機號碼也換，結果還是被找到；姜男於7日晚間，傳了一通訊息給王女寫著「你不回，我就自己去找你。」隔天清早下班，就被姜男與謝姓友人帶走。

少女於8日，下午3點多，接獲母親傳了一通簡訊寫著，「我沒事，睡一下晚點就回家。」但少女看到這則訊息我打電話過去，完全不通，手機是關機狀態。少女當晚7點，再次去派出所，請警察協助查詢王女手機定位，位在嘉義。

晚上9點多，姜男則傳了一則簡訊給王女的老闆「現在在醫院，阿芬我會照顧，請你照顧兩個女兒。」少女及王女老闆再次打電話給姜男，一樣不接。

8日晚上10點左右，王女回電少女表示「過兩天就回去了我很安全。」之後馬上掛掉，再次回撥，一樣不通。晚上11點多，去派出所再次請警察查詢定位，位在嘉義。

警方之後，又發現王女的手機發話在雲林，遂南下雲林、嘉義查訪。今天下午1點，在雲林縣西螺鎮姜男的上班公司，發現王女、姜男2人。