11/10 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-11-10 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月10日）開獎的第106000094期大樂透，頭獎摃龜；第106000269期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000094期大樂透中獎號碼為：「10、15、24、26、29、35，特別號：12。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共49注獲得，每注可得2萬8453元；肆獎共80注獲得，每注可得1萬1203元；伍獎共2061注獲得，每注可得2000元；陸獎共2557注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4773注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4091注獲得，每注可得400元。

第106000094期49樂合彩中獎號碼為「10、15、24、26、29、35」，四合共16注中獎，每注可得20萬元；三合共315注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5642注中獎，每注可得1250元。

第106000269期今彩539中獎號碼為「09、16、19、22、29」，頭獎摃龜；貳獎共210注獲得，每注可得2萬元；參獎共6911注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1809注獲得，每注可獲得50元。

第106000269期39樂合彩中獎號碼為「09、16、19、22、29」，四合5注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共225注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7579注中獎，每注可得1125元。

第106000269期3星彩中獎號碼為「754」，正彩共11注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000269期4星彩中獎號碼為「3768」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」