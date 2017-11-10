養老鼠咬布袋！「阿原肥皂」女採購私吞近百萬

2017-11-10 19:34

〔記者黃捷／台北報導〕知名手工皂「阿原工作室」歇業廢照仍持續生產，遭士林地檢署依違反「化粧品衛生管理條例」處分緩起訴3年，須向公庫支付1000萬，但風波不只一起，黃姓女採購竟侵占公司貨款，又以公司名義訂購電腦後私吞，不法獲利97萬餘元，遭士林地檢署依業務侵占、偽造文書及侵占罪起訴。

起訴指出，黃女自2015年4月起擔任阿原的採購專員，任職1年4個月期間，以公司名義，向4間科技公司佯稱要購買數十台電腦，並製作採購證明，蓋上阿原印章，讓廠商信以為真。

黃女再以廠商開立的發票、暫支單，向公司陸續請領42餘萬貨款，卻未將這些錢給廠商，反而連同電腦設備一起私吞，並以會計換人、發票遺失、作帳有問題等理由誆騙，廠商遲遲收不到錢，憤而向阿原高層反映，阿原才驚覺黃女利用職務之便胡搞瞎搞。

黃女挨告雖承認犯行，但否認將電腦設備侵占己用，辯稱是陳姓友人託她代購，但友人一直不給她錢。不過，檢察官請她提供陳男的聯繫方式，她又改口陳男出了車禍，完全不能動，也無法出庭作證，且原有電話號碼已成空號，她已無法聯繫。

檢察官輾轉傳喚這名陳男到案，果然發現陳男根本沒出車禍，也從來沒有委託購買電腦，因而認定黃女說謊，私吞總價值97萬餘元的電腦設備及貨款，依8次業務侵占、3次詐欺等罪將她起訴。